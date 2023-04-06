對此大亞表示，大亞6日起結算第一季財報，投資股票的金融評價損益是採取逐季認列，無從了解媒體如何計算投資保瑞等上市櫃公司股票投資評價金額，第一季對EPS貢獻2.8元的情事。
媒體報導，大亞2015年陸續購入保瑞藥業，總持股4,291.57張，初期每股持有成本40元以下，目前持有均價414.5元，帳面成本約17.78億元。大亞持穎崴1,964.5張，持有均價約418元。以3月31日保瑞收盤價740元計算，大亞首季金融評價利益可增值約13.96億元，貢獻EPS約2元。穎崴3月31日收盤價719元，大亞持有股票可增值約5.9億元，對EPS貢獻0.8元，大亞轉投資保瑞及穎崴，第一季EPS貢獻約2.8元。
大亞去年財報顯示，透過損益按公允評價衡量之金融資產—流動及非流通，上市櫃公司股票帳面價值從前年22.54億元增加至32.69億元，透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動及非流通，上市櫃公司股票帳價從前年近3.13億元增加至3.39億元。
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