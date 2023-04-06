吳青峰的〈......小小牧羊人〉MV將於明天上線。（環球音樂提供）

吳青峰去年9月推出個人第2張全創作專輯《馬拉美的星期二》，等待超過半年，〈......小小牧羊人〉MV將於明天（7日）上線！去年吳青峰在專輯發行前一個月，曾在高雄衛武營藝術空間舉辦4場聽歌會，當時便趁演出空檔，到衛武營都會公園的生態池畔拍MV，當天天氣炎熱，吳青峰穿著厚重大衣非但不喊苦，看到池畔有一群鵝群，還主動向導演陳映之建議拍攝他走入鵝群的畫面，一直有「動物體質」的他，意外吸引鵝群入鏡當免費臨演，只見他亦步亦趨趕著鵝群，從牧羊人巧變「牧鵝人」。

吳青峰去年發片前分別於高雄衛武營、台北花博舉辦共5場搶聽會，他化身沙龍的主人，率2位吉他手以Unplugged方式發表未問世的歌曲，創下專輯都還沒推出就先改編的先例！為此他還向木笛老師學習2個月，演奏成果也收錄在〈......小小牧羊人〉MV中，吳青峰笑說：「現在回去看到那些畫面，覺得當時自己真的勇氣可嘉，也沒給木笛老師丟臉！現在雖然生疏了，現場的魅力就是在於只有當時會發生的事情，將來還有沒有機會再演奏木笛還不敢確定。」

由於當時《馬拉美的沙龍》僅是期間限定演出，礙於場地限制，北高5場僅開放2000名聽眾入場欣賞，為了讓當時搶不到票的觀眾們回味音樂場域與表演形式，吳青峰6月將推出《馬拉美的星期二》2LPs黑膠，除了收錄《馬拉美的星期二》專輯裡的12首個人創作，還加收4首國際共創《牧神的午後》EP。《馬拉美的星期二》2LPs黑膠7日開放預購、6月正式發行，並同步推出收錄31首的《馬拉美的星期二》數位珍藏版。