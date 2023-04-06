網紅鳳梨（吳泓逸）憑著台式的幽默風格圈粉，IG粉絲高達98.9萬，人氣非常高。近日他和Youtuber Joeman拍攝主題為「89對決」的影片，參與的片段卻遭刪除，鳳梨解釋原因後致歉。事隔1天，鳳梨突PO黑底白字文，無奈地吐露心聲。

鳳梨本來與Joeman聯手合作89對決的影片，預告曝光後，Dcard網友不滿鳳梨違法的黑歷史，質疑該影片有助長8+9風氣的嫌疑，引發風波。正片上架後，網友驚覺鳳梨的片段都被刪光，對此鳳梨4日在社群發黑底白字文解釋：「因為本人顧慮到現在社會風氣不佳，許多有心人士在發佈預告時，就開始在帶風向引導」，他不希望初衷被扭曲，違背影片拍攝的本意，經評估後將片段刪除，對粉絲感到抱歉。

5日，鳳梨突然又在社群發黑底白字文，無奈地表示：「坦白講，我累了，我已經不想解釋什麼，隨便了。」雖然未詳細說明原因，但時間點敏感，容易使外界聯想到與Joeman合作的影片爭議，許多網友湧入留言區打氣，男歌手謝和弦也按讚，連炎亞綸都留言：「加油」，鳳梨用一個哭臉的符號回覆。

鳳梨12年前曾誤入歧途，冒充檢察官騙走高雄阿嬤47萬，當時鳳梨在法庭供稱因找不到工作，被介紹去做小額貸款，主要工作為把風，一審遭法官依《偽造文書》判刑1年6個月。鳳梨去年被連千毅挖出黑歷史後，發文坦承確實有這段過往，同時勸年輕人不要跟他小時候一樣白X，強調：「這個社會是有法律的，做壞事是會被關的。」