國民黨總統人選遲遲未定引發基層焦慮，藍營彰化縣議員曹嘉豪與台中市議員張彥彤喊出「Team侯，我們都是侯TEAM」，聯合多位藍營市議員，呼籲中央儘速徵召侯友宜作為總統候選人，帶領國民黨重返執政，更直言，郭台銘非黨員，黨要有黨格，不能「說來就來、要走就走」。

張彥彤及曹嘉豪聯合台中市議員張廖乃綸、陳本添、黃佳恬、羅永珍及羅廷瑋，建請黨中央加速總統提名流程，徵召新北市長侯友宜作為本屆總統候選人。

張彥彤直言，郭台銘又不是黨員，過去黨啟動「同舟計畫」已經讓基層覺得疑惑，不樂見這次又發生同樣的狀況，且黨要有黨格，不能「說來就來、要走就走」，基層希望盡快找出總統候選人，否則對立委選舉也不利，以資格論來說，基層當然挺侯友宜。雖說最後要支持黨提出的人選，也希望過程能名正言順，讓大家心服口服。

黃佳恬也說，面對這樣對內治理失靈、對外關係失序的民進黨，國民黨必須派出最強的候選人迎戰2024總統大選，而放眼望去所有可能的人選，新北市長侯友宜在行政資歷與城市治理的完整經驗，絕對是國民黨乃至非綠陣營的最強的人選。

羅廷瑋指出，在基層遇到太多太多民眾反映，台灣社會這幾年有許多嚴重內政問題，人民最基本的需求其實是安居樂業，相信全民更希望可以有接地氣，並且實際改善台灣內政的政策與安定的力量的人，才是現今社會當務之急需要的總統人選。

台中市議員陳本添、羅永珍強調，身處歷年總統大選「關鍵搖擺州」台中市的民代，與其他有志一同的藍營民代挺身而出，希望國民黨能當機立斷，把握時機徵召侯友宜，帶領國民黨重返執政。