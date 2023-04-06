現場長輩手繪作品將在亞美館新一季展覽展出。（亞洲大學提供／張妍溱台中傳真）

亞洲大學日前與「金色博士Dr. Golden音樂生活文化創意中心」合作，邀請霧峰地區銀髮族們到亞洲大學現代美術館參與藝文活動，讓藝術輔療走入失智長輩的心，將埋藏的記憶牽引而出，長輩勾起年輕時回憶、盡情表達，幫助活化腦力，延緩失智。現場長輩手繪作品將在亞美館新一季展覽展出。

失智長輩第一次進到美術館感到非常新鮮，有長輩說，體驗藝術繪畫很特別，尤其跟學生志工溝通作品構圖、色彩，即使有些人不善於繪畫，但最後自信完成令人驚豔作品。

亞洲大學現代美術館與護理學院攜手合作「打造高齡失智友善城鎮」計畫，由醫師開具 「中亞聯大失智友善藝術處方箋」失智友善團體藝術輔療，邀霧峰區北柳失智關懷據點人員及失智長輩、家屬們到亞美館參與藝文活動。

亞大護理學院指出，失智民眾持由醫師開具的「中亞聯大失智友善藝術處方箋」，除免費進入亞美館參觀，還能參加定期辦理的團體藝術輔療。

亞大現代美術館長潘襎表示，亞美館與亞大附醫、中醫大附醫、亞大護理學院跨領域合作，發展「中亞聯大失智友善藝術處方箋」，規畫非藥物的藝術治療。透過簡單繪畫創作，讓長輩放鬆紓壓、回憶過往，有助於活化記憶，並建立控制感及成就感。

亞大護理學院院長吳樺珊指出，現場活動講師，帶領團體藝術輔療活動「星空悅語藝術繪畫」，讓長輩學習等待指令並嘗試做手部操，繼而以循序漸進、淺顯易懂方式帶領，護理系學生從旁協助，引導社區長輩畫出心中色彩、描繪深處的記憶。