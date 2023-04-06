國內缺蛋未止，台北市議員徐巧芯指出，農委會專案進口的蛋是用民眾納稅錢購買，但卻只在特定通路販售，更讓業者低價買進再賣給民眾，等於「一隻牛剝兩層皮」，今(6)日上午於台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌圖利業者。農委會回應，進口蛋優先供應超商、超市及量販店等通路，是為了滿足消費者平價蛋需求，絕非圖利特定業者。

針對遭疑農委會進口雞蛋只發給特定通路，有圖利嫌疑，農委會表示，進口蛋優先供應超商、超市及量販店等通路，是為了滿足消費者平價蛋需求，並同時確保不影響雞蛋產地價格及蛋農收益。

農委會官員指出，國內洗選雞蛋占約50%，供應通路包括超商、超市及量販店約25%、加工原料蛋約15%、校園食材及國軍副食約5%，以及傳統市場雜糧行及業務用約5%。

該官員指出，為辦理進口雞蛋調度及滿足消費者購買平價洗選盒蛋消費需求，已請國內各大超市、超商、量販店等業者提供洗選業者供貨數量與比例，並協調洗選業者依供各通路供應作業情形，按比例供應各通路需求，呼籲外界不要再炒作雞蛋議題，以免造成消費恐慌與影響蛋品供應秩序。

徐巧芯受訪表示，不能只有大通路有配到蛋，小商家等通路也應該分配到蛋，否則連鎖通路以便宜的價格賣給特定通路，而特定通路又以價差賣來賺錢，或者吸引客人到店來採購其他東西，如此便有圖利廠商之嫌，所以才向檢調告發，農委會應比照口罩和快篩實名制，統一通路的進口雞蛋價格才對。