清華大學頻有外來陌生流浪犬到校園內，1周內發生3起學生遭咬傷事件，後來3犬陸續被誘捕，然而近日學校住宿組又寄信給學生，指目前又出現「3黑1黃」外來犬出沒在宿舍區，目前已著手誘捕，提醒同學小心注意。

清大住宿組寄信給學生，指近期又發現有「3黑1黃」的外來流浪犬在宿舍區出沒，校方目前已著手進行誘捕，提醒學生若遇到流浪犬，請注意遠離流浪犬、不要挑釁、聯絡駐警隊，另外也不要餵食犬隻。

清大懷生社也在臉書發文，指近日又接到通報，宿舍區出現3黑1黃流浪犬隻。懷生社也說明，同學若遇到流浪犬時可以採取以下6種舉動，降低流浪犬隻的警戒心，避免有攻擊行為。

懷生社指出，首先，請勿直視流浪犬隻，也不要觸摸流浪犬隻；請勿快速奔跑離開，可能會讓流浪犬隻更加興奮；請遠離流浪犬隻，請勿拍照，減少狗狗被激怒的可能；請勿有挑釁行為，可能會引起狗狗的防禦心。

此外，懷生社也指出，千萬不要餵食流浪犬隻，可能會讓流浪犬長期徘徊該處；若流浪犬隻靠近您，請站定並且用身上物品（如背包、雨傘），保護自己並掩護自己，待流浪犬隻離去。