台中一對76歲黃姓老翁及72歲妻子日前帶著祖先牌位及家當，在豐原區流浪1個多月，半夜在超商睡覺，警方調查發現2人的兒子今年2月賣掉家產引起外界砲轟；不過有鄰居為兒子喊冤，稱是原住處每戶須裝汙水處理器，要價十多萬，夫妻倆不願花錢才將房產轉賣給兒子，但兒子也因繳不起房貸轉售。

據三立新聞網報導，鄰居透露原本兩老住的房子被社區要求加裝汙水處理器，要價十多萬，兩老不願意花錢因此把房子轉賣給兒子，但兒子也因在鐵工廠工作，手頭緊沒錢繳處理器費用，也付不出房貸，今年2月才把房子以500萬轉賣，當時也有為雙親找租屋處。

72歲婦人則說房東不讓他們供奉祖先牌位，不到1個月就被拒租、被迫搬走，「我們帶著祖先牌位，到處流浪找住宿及四處籌錢。」黃妻說，經申請到低收入戶資格向社會局尋求協助，社會局曾安排他們住進東勢區的中途旅宿，但住沒有幾天，就要求他們自找租屋處，再向社會局申請補助。

黃妻無奈地表示，台中市的房租很貴，她想在住了30多年的豐原老家附近租屋，但都找不到合適之處。前幾天終於安置好祖先牌位，但兩人仍找不到落腳處，日前遇到下雨，只好晚上暫時到超商睡覺，至少可以遮風避雨；警方後來通知親屬，已嫁人的女兒表示無能為力，兒子則未接電話。

社會局說，3月17日接獲通報即緊急安置老夫妻，同月20日夫妻自行離開安置旅館，社工多次約訪都未出現，直到3月29日在超商才約訪成功。社會局強調，社會局曾幫忙老夫妻租房，一處因兩人堆積物品，房東不願繼續承租；另一處老夫妻認為空間太小，要求在豐原區租有廚房的2房1廳房屋，且租金要在1萬2000元以下。社會局目前已將老夫妻安置在庇護旅館，不會讓他們露宿街頭。