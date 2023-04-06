黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠，第三度推出媽祖聯名酒款「萬福金安金門高粱酒」。（黑松提供）

金車Safari Club清爽系調酒新推「葡萄覓蘋國」口味，主打麝香葡萄與香甜蘋果碰撞的飽滿水果風味。（金車提供）

品酒不只講究順不順口，瓶外設計同樣影響聚會人們的情緒，繼過去財神爺秀肌肉瓶身酒款，現又有品牌與媽祖聯名，感受濃濃的喜氣祝福。

黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠，第三度推出媽祖聯名酒款「萬福金安金門高粱酒」，這次瓶身特別浮雕媽祖「金身」，由國寶級老師傅手工限量打造，「頭戴鳳冠、手捧如意的金媽祖」做工精緻細膩，以溫暖莊嚴不失親切的海上女神之姿佇立於海濤上。酒體中紛飛的閃耀金箔，也代表著平安祈福及富貴的好寓意，搭配金門高粱酒特調酒體融合在地特色，入喉溫潤、尾韻悠長，可說是三金加持。建議售價2300元，即起7-11及全家門市開放洽詢；8日起於金酒在台指定直營門市（台北／桃園／台中／高雄店）可購買。

除了大人系酒款，也有年輕人喜愛的清爽調酒，金車 Safari Club 清爽系調酒推新口味「葡萄覓蘋國」，麝香葡萄與香甜蘋果碰撞出飽滿水果風味，搭上沁爽輕盈的氣泡口感，3％低酒精濃度且每瓶不到100大卡，適合春遊季節，享受剛剛好的微醺愜意。外包裝以明豔的葡萄綠和蘋果紅活潑撞色，錯落點綴葡萄、蘋果及氣泡的幾何圖形，整體相當繽紛，每罐建議售價49元，即日起於各大通路陸續上架。飲酒過量有害健康。

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