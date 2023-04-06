知名國際學術網站Research.com所公布的台灣頂尖科學家排名，台科大數位學習與教育研究所講座教授黃國禎在2022年「人文社會科學」領域、2023年「電腦科學」領域，分列全國第2與第3名，並且也在108學年度獲頒師鐸獎。校方今(6)日表示，近日他也獲得111年度獲國科會傑出特約研究員殊榮，頂尖學術表現獲海內外肯定。

台科大指出，除了知名國際學術網站Research.com，史丹佛大學透過 Scopus 論文影響力數據發布的 「2022 年全球前2％頂尖科學家榜單，台灣進入「全球學者終身科學影響力排行榜」教育領域僅19名，黃國禎教榮獲全國第2名、全球排名第41名。

台科大指出，由於黃國禎教澤廣被、持續培育優秀人才，學生也有2位獲全球前2％頂尖科學家榮耀，分別為東吳大學資訊管理學系系主任朱蕙君，以及台北教育大學教育學系副教授賴秋琳。

至於近期獲得的111年度國家科學及技術委員會傑出特約研究員殊榮，台科大說，111年國科會傑出特約研究員共計21名學者獲獎，其資格為累獲國科會傑出研究獎2次，且執行特約研究計畫合計滿6年者。

台科大提到，黃國禎積極進行跨領域研究，與台北醫學大學教授張靜宜合作，將數位學習導入醫學及護理教育訓練，開發教學系統。與過去醫護教育採用紙本或講授的教學方式，有著很大的不同的是，學員除能夠體驗個案發生的情境，更能夠透過系統進行互動與決策演練，增加處理實際個案的能力，創新的模式可達到過去沒辦法實現的培訓效果。

台科大指出，黃國禎自102年起開始主持教育部「高中職行動學習輔導計畫」，輔導高中職學校實施行動學習教學，共輔導404校5750個班級，進行長期行動化教學。截至111年9月，共有16萬4732名高中職學生及8158名教師接受黃國禎團隊協助，完成4966件行動科技輔助教學活動，應用學科廣泛涵蓋各項領域。

台科大表示，黃國禎也將研究成果轉化為實際應用，改良發展直接引導學習法、同儕互評、錄影分享法、共享協作平台、主題式討論區、心智工具、專題導向學習法、數位說故事、探究式學習法、情境式行動學習、競賽遊戲與STEM等12種行動與無所不在學習模式的教學策略。

台科大數位所所長王嘉瑜指出，黃國禎除具有國際頂尖研究表現，更積極提出創新教學策略，推廣到各級學校，促進教師教學實務能力。黃國禎教授在運用虛擬實境技術及遊戲化教育方面具有卓越成就，所研發的互動式學習系統，能夠幫助學生更容易理解和學習抽象概念，這些系統的實用性在數位學習領域受到極高評價。