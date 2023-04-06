鴻海創辦人郭台銘昨（5）日宣布爭取國民黨2024總統大選徵召提名，但他至今未接受過選舉考驗，是不少人眼中的不定時炸彈，國民黨台北市議員游淑慧也透露，過去她選市議員前，曾找專業的公關公司對自己「靈魂大考驗」，確保人生中沒有某些瑕疵被自己遺忘，最後成為對手的攻擊弱點。

游淑慧今日在廣播節目《POP搶先爆》接受專訪，談到表態爭取國民黨提名的郭台銘，她坦承尚未被選舉檢驗過的郭確實相當危險，如曾選副總統的王如玄，就因為軍宅案留下汙點，但該案其實沒有法律問題，只是有一些道德瑕疵，若她不選副總統就不會被如此檢驗，「你要當總統，會面臨台灣挑戰最嚴苛的一場選舉，什麼阿薩布魯都會來」。

「我那時候選前也找公關公司來對我人性大考驗！」游淑慧透露，當初參加市議員選舉前，她曾找公關公司對自己「靈魂大考驗」，逼問自己有無分手過、有無劈腿、有無借錢不還等，藉此省思是否有一些年少輕狂時做的事，可能會成為被攻擊的弱點，「我選一個議員都這樣做，這些要選縣市首長的人，林智堅怎麼會覺得論文案不會被發現呢？」

主持人邱明玉追問，是否認為郭台銘是不定時炸彈？游淑慧則直言，郭尚未接受過選舉檢視，如財產、過去企業的稅金、單身期間與結婚後的感情狀況等，都是要接受考驗的事情，而侯友宜已經接受過考驗，相對來說包袱較少，且因為當過多年警察，甚至當過警政署長，也許有更多民進黨狗屁倒灶的事情可以爆料。