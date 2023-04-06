挺侯派群起！2024總統選戰將開打，藍營基層看好侯友宜為國民黨披戰袍，不過黨中央至今遲遲未徵召決定總統人選，彰化縣議員曹嘉豪就號召中部7議員，共同齊挺侯友宜，曹嘉豪說，國民黨已經沒有再內耗的本錢，侯友宜跳脫藍綠框架，絕對能承擔國民黨最強母雞的重任。

彰化縣議員曹嘉豪與台中市議員張彥彤，聯合台中市議員張廖乃綸、 陳本添、黃佳恬、 羅永珍、羅廷瑋等人，共同相挺侯友宜，曹嘉豪說，這個世代的政治工作者不能再期待別人，更不能繼續躺平，唯有勇敢行動，才能找到出路。

曹嘉豪說，現在的人民面對執政黨含橫不講理的治理方式，從過去的厭惡、害怕，到現在已經習慣，這是非常可怕，像過去勞基法修惡、萊豬黑箱進口、打房變救市、《數位中介法》、兵役延長等惡政，是民進黨讓台灣民主沈淪。

曹嘉豪強調，國民黨已經沒有再內耗的本錢，侯友宜絕對能承擔國民黨最強母雞的重任，侯友宜跳脫藍綠框架，他『捍衛中華民國』不是口號，呼籲黨中央盡快徵召侯友宜，盼彰化黨部主委能帶起彰化隊，齊挺侯友宜。

國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯日前也表示，在走訪基層徵詢黨員與各級民代，都認同國民黨最強母雞是侯友宜，彰化會盡全力量相挺，共同團結贏下2024，國民黨不能再浪費時間，相信團結就能勝選。