陳福海(右)期望藉由全面開放的活動，讓鄉親找到交流的渠道，直接協助鄉親處理日常所遇疑難雜症。(圖／金門縣政府提供)

今年度第一季「縣長與鄉親有約」還有一場次，將於4月7日在烈嶼鄉青岐社區活動中心舉辦，請民眾把握機會。(圖／金門縣政府提供)

金門縣長陳福海就職百日內便重啟「親民日」，已陸續舉辦4場「與鄉親有約」接獲陳情共115件，積極展現勤政親民之施政目標。縣府也主動推行相關創新惠民措施，將推出調降三節配售酒年齡限制，自今年端午節起，配售酒年齡依最新法令規定調降至18歲，將有約4000名年輕世代縣民可享有家戶配售酒資格。

縣長陳福海表示，基於許多鄉親遇到困難找不到窗口解決，或不方便到縣府請求協助，上任後即請民政處安排重啟親民日，透過全面開放的活動，讓鄉親找到交流的渠道，直接協助鄉親處理日常所遇疑難雜症，同時也獲取各界的建言，有助於縣府的施政方向更貼進民意，全方位服務民眾，落實禮運大同篇「幼有所養、壯有所用、住有所居、病有所醫、老有所養」，創造鄉親安居樂業的環境的五大藍圖。

民政處長陳世保表示，「縣長與鄉親有約」採按季辦理，每季巡廻5鄉鎮活動中心服務，用行動展現縣府團隊共同努力推動縣政工作的魄力與決心。

陳世保也說，在會見中所有鄉親的問題都會以專案列管，縣府團隊也會竭誠解決。目前已陸續辦理金城、金沙、金湖及金寧場，計有92位鄉親提出服務摘要書，經分案統計，總計為115件，以建設、地政及工務這三類別為主，主要訴求為鄉村整建、土地使用分區問題及污水問題等為最大宗，均已由相關單位積極處理中。

民政處指出，今年度第一季「縣長與鄉親有約」還有一場次，將於4月7日在烈嶼鄉青岐社區活動中心舉辦（烈嶼青岐41-16號），時間為晚間7時30分至8時30分，將由陳福海縣長率相關局處首長走出辦公室，接受鄉親陳情及建言，請民眾把握機會。

縣府補充說明，為了便捷「縣長與鄉親有約」的溝通反映，鄉親可於「金門縣政府民政處／業務專區／縣長與鄉親有約／服務摘要表件」下載表件，在活動之前先行透過電腦書寫後印出或印出表件後書寫，減少當天等候的時間。

此外，縣府其他處局亦主動推行相關創新惠民措施，如財政處即推出調降三節配售酒年齡限制，自今年端午節起，配售酒年齡依最新法令規定調降至18歲，預估約有4000名年輕世代縣民可享有金門縣家戶配售酒的資格。未來各單位仍將持續規劃推出便民措施，以達團隊親民、便民、愛民之服務效能。

陳福海親民日陳情三節配售酒