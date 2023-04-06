鴻海創辦人郭台銘昨（5）日大動作對外表示，自己將角逐藍營2024總統選戰的黨內徵召資格。對此，媒體人李艷秋直言，郭台銘當然有資格能力參選，但「性格決定命運」，並拋出對他的4問題，直言「離開了，就不用回首」。

李艷秋今在臉書提到，郭台銘要爭取國民黨徵召選總統，説實話她看不太懂，並列出4個疑問，認為郭要挑戰2024非常艱難，首先是上回國民黨為郭量身訂做辦法，讓他有資格參加黨內初選，但初選沒過他憤而退黨，李質疑，國民黨會徵召非黨員參選？黨內又不是沒人。

第二點則是如果郭台銘再次入黨，黨証每逢選舉就拿一張，李艷秋認為，這樣來去自如，如何解釋誠信問題？第三點是與國民黨絕決的過往，郭台銘用「年輕氣盛」和鞠躬致歉化解，李艷秋稱，年輕氣盛的說法讓人啼笑皆非，鞠躬致歉來得太晚，落入「有所求不得不為」的權謀，如果最後徵召不成，會不會又因為年輕氣盛而翻臉？

最後，購買疫苗受阻時，郭台銘發聲明，強調此舉只為蒼生，絕沒有個人政治和商業企圖，李艷秋不免擔憂，若郭真的代表國民黨參加2024總統大選，「選舉時民進黨會怎麼打？」

李艷秋認為，既然郭台銘現在是無黨籍，心中只有人民，那就讓一張張連署展現實力吧。