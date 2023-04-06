蘆洲警方日前獲報，有駕駛在五股區一處加油站加霸王油，結果警方循線在八里的汽車旅館找到該名駕駛時，意外一同抓到身揹多案的通緝犯，現場還尋獲毒品，全案依毒品、侵占、竊盜、通緝、詐欺移送新北地檢偵辦。

據了解，28歲向姓男子3日駕車，前往五股區新五路一處加油站加油，結果加完後藉口要去取錢，以行照抵押後一去不復返，店員發現遇上有人加霸王油後，立即前往派出所提告詐欺。

蘆洲警方獲報後展開追查，發現陳男駕駛的車輛往八里方向行駛，且該車不僅懸掛他人的車牌，車輛本身還因為租了未還被車行提告侵占，認為對方可能會在八里的旅館落腳過夜，清查轄內旅宿果真發現該涉案車輛，隨後在房內也找到陳男。

不過當時在房內的不僅有陳男，還有友人32歲林姓女子，面對警方詢問起初還謊報他人身分，被識破後才發現林女是被士林地檢、台北地檢、基隆地檢及苗栗地院發布的通緝犯，現場還查獲約3.84公克的二級安非他命4包、約2.42公克的第三級毒品卡西酮咖啡包1包。

全案依毒品、侵占、竊盜、通緝、詐欺移送新北地檢偵辦，警方也發還遭侵占車輛、車牌給車行以及遭竊取車牌的車主。