阿斌哥大愛協會大湖分站長盛瑛是清朝名臣盛宣懷的4世孫女。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌創建的大愛協會，6日上午成立大湖分站，栗縣長鍾東錦到場致賀。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌創建的大愛協會，6日上午成立大湖分站，苗栗縣長鍾東錦到場致賀。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌創建的大愛協會，6日上午成立大湖分站，未來將務獅潭、泰安及大湖等3個鄉鎮。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌個人從2009年成立阿斌哥大愛協會，專門扶助弱勢家庭喪葬補助、急難救助及學生就學等工作，從首個成立的後龍站開始，15年下來，已在全縣成立了10個分站，6日上午設在大湖鄉的第11個分站正式成立，由清朝名臣宣盛懷的四世孫盛瑛出任站長，苗栗縣長鍾東錦到場參與揭牌，希望能為後山3個偏鄉住民提供更多的關懷。

苗栗縣議長李文斌在擔任後龍鎮代表會副主席時，因見到鄉里中常有弱勢家庭在遭逢家中親人過世無力處理善後，或是遇到急難困境無力處理，因而以個人名義成立了苗栗縣阿斌哥大愛協會首個後龍總站，在地方捐助棺木、急難救助，並連續7年每年更捐出1百萬元扶助弱勢學生就學，認養16名清寒學生註冊費用，並準備愛心餐分送給鄰里無依老人，至今每天發送的愛心便當就多達350個。

阿斌哥大愛協會成立15年來，持續在全縣18個鄉鎮市推動成立分站，目前已成立運作的10個分站，包括了苗栗市、三庄鄉、三灣鄉、頭份市、三義鄉、西湖鄉、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮等，服務清寒弱勢喪葬等共1600戶。

大湖鄉、泰安鄉及獅潭鄉屬苗栗縣後山地區，環境相當封閉，弱勢家庭不在少數，希望能獲得外界更多的關懷與協助，所以透過管道向李文斌反應能在大湖成立分站來協助弱勢鄉親。

清朝名臣盛宣懷的3世孫隨國民政府播遷來台，落腳在大湖鄉，第4世孫女盛瑛就是在大湖土生土長，並在當地經商發展，為了感念這塊鄉土給予她的協助養分，所以在去年參與縣議員選舉落幕後，決定要繼續深入服務鄉親，所以在得知大愛協會有意在大湖設立分站，主動與李文斌請纓，利用自宅來成立大湖分站，並在6日上午正式啟用，未來將服務大湖、獅潭及泰安等鄉鎮弱勢鄉親。

6日上午，苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴、泰安鄉長陳吉基、獅潭鄉長劉淑能、縣議員劉美蘭、余文忠等到場致意祝賀，鍾東錦期望大湖分站能發揮濟弱扶貧，照顧更多的弱勢鄉親。