蛋白質是人體所需的營養素之一，它們是身體組織的重要成分，有助於維持身體正常功能；中醫師余雅雯指出，缺乏蛋白質可能導致水腫、手腳冰冷、憂鬱、失眠及免疫力下降等症狀，提醒茹素者要特別注意。

余雅雯在臉書發文指出，門診曾有位年輕女性想減重，過了一段時間不但沒有瘦下來，整個人肌肉變得鬆垮、皮膚沒有光澤，原來該女認為減肥應該多吃蔬菜、少吃肉，結果缺乏蛋白質，反而讓身體的代謝率變差，導致水腫。

余雅雯表示，蛋白質是構成頭髮、皮膚、肌肉、指甲等構造的重要營養素，一旦缺乏，可能會出現一連串不適反應；若蛋白質攝取不足，血液中「白蛋白」的濃度也會跟著下降，人體為了保持白蛋白濃度，會將血液內的水分排出血管外，導致組織液增加，出現水腫現象。

余雅雯指出，體溫主要由肌肉產生，人體生成肌肉的材料正是蛋白質，缺乏蛋白質可能導致手腳冰冷；另外，缺乏蛋白質對心靈也有影響，人體腦中左右情緒的神經傳導物質也是由蛋白質生成，若蛋白質攝取不足，無法提供身體足夠的胺基酸，在血清素不足下，容易情緒低落、焦躁、憂鬱。

此外，蛋白質攝取不足也會影響人體的免疫功能，蛋白質是構成白血球和抗體的主要成分，一旦缺乏，會使免疫細胞中的淋巴球數量大幅降低，導致人體免疫力下降。