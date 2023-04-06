外媒引述澳門負責任博彩協會會長宋偉傑表示，服務人員短缺的情況嚴重，導致部分酒店已減少客房清潔的次數，僅有在客人退房後才進行打掃。

他稱，雖然博彩公司希望在夏季到來之時，酒店可恢復到接近滿負荷運營水平，但澳門聘用外籍員工的程序遲緩，是現在阻礙全面開放的一個主要因素。

他表示，最迫切需求的是一線人員，例如酒店和餐廳的服務員、清潔工和接待員。在疫情之前，這些工作主要是非本地員工，許多來自大陸和東南亞，但在疫情期間許多人都離開了。