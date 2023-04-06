今年提供媽祖鑾轎衛星定位服務及大甲媽祖APP服務團隊，6日至鎮瀾宮參拜祈福。（鎮瀾宮提供）

今年只要完成100％打卡除獲得遶境證書，還可參加40尊小金媽祖的抽獎。（鎮瀾宮提供）

2023年「大甲媽祖遶境進香」將於國曆4月21日晚上11時05分展開，今年提供媽祖鑾轎衛星定位服務及大甲媽祖APP服務團隊，6日至鎮瀾宮參拜祈福；大甲媽祖APP透過手機GPS定位，在九天八夜表定時間前、後8小時，只要靠近廟宇範圍300-500公尺內就能自動打卡，只要完成100％打卡除獲得遶境證書，還可參加40尊小金媽祖的抽獎。

今年提供媽祖鑾轎衛星定位服務及大甲媽祖APP服務團隊，6日至鎮瀾宮參拜祈福，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、天眼衛星科技董事長周天穎、穆青雲總經理等共同擔任主祭，並邀請逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、全球快遞、微笑單車等協力團隊一同陪祭。

鎮瀾宮指出，為鼓勵信徒走完全程，只要透過「大甲媽祖APP」於遶境進香期間實地走訪各宮廟完成打卡記錄，廟方將針對走完全程信徒頒發該年度獨一無二的遶境證書，每張證書都會有獨立編號與年度，可作為個人全程參與的最佳佐證；如無法全程參與，可在APP上遶境證書留下今年度遶境進香歷程，為每年的遶境行程留下數位足跡。

「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」不只提供查詢媽祖鑾轎即時位置，更提供超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊；也可透過鑾轎上四支攝影機，從媽祖視角看到遶境進香實況，亦可透過大甲鎮瀾宮所提供的直播服務，不定時提供現場最新活動畫面。

「大甲媽祖APP」是由天眼衛星科技和逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、微笑單車等團隊，連續18年公益贊助，提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、遶境進香路線等資訊，包含預計抵達時間、地點，提供現場跟轎或線上參與的信徒，配合媽祖鑾轎的即時位置資訊，輕鬆規劃跟轎行程。