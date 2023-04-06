女星楊繡惠深耕演藝圈多年，在節目中講話幽默、作風豪爽，在節目中製造不少笑料，深受觀眾的喜愛。她先前無預警宣布不再接八點檔與外景遊戲節目，因為想要多花時間養生、陪伴家人。豈料，楊繡惠最近自爆健檢時發現大腸癌指數超標，被靈媒斷定「大腸都黑掉了」，難過崩潰的她趕緊立遺囑，自此之後也決定戒菸。

楊繡惠日前在談話節目《醫師好辣》透露，每年固定都會前往醫院抽血做健康檢查，檢查報告出爐後，每一科都好好的，只有大腸癌指數超標，醫生告知她超標太嚴重，已經是正常人的2倍，並趕緊安排她做大腸鏡檢查。

楊繡惠透露做健檢時發現大腸癌指數超標，幾乎是正常人的2倍。(影片來源/醫師好辣 YT)

楊繡惠在排隊等待檢查的日子裡，內心忐忑不安，身旁友人發現她情緒異常低落時，表示可以替她到自家宮廟通靈詢問身體狀況，於是楊繡惠便把生辰八字給了好友，半小時後友人再度來電：「那個通靈的說，妳下半身的腸子都黑掉了，已經是大腸癌第四期。」隨後，楊繡惠崩潰大哭，腦中立即浮現許多後續規劃，包括要如何跟父母說、財產該怎麼分配等等，並決定先立好遺囑，等到確定罹癌後，再告知家人。

楊繡惠好不容易捱到了第8天，她請姊姊陪同前往醫院，檢查結果出爐後，姊姊告訴她的身體無恙，沒有任何問題。回家後她心情豁然開朗，並下定決心好好戒菸愛護身體，並注重飲食與養生。