北市二二八和平公園內的市定古蹟「台北放送局」，也是台北二二八紀念館。（張芷瑜攝）

位於北市二二八和平公園內的市定古蹟「台北放送局」，也是台北二二八紀念館，6日舉辦修復開工儀式，將投入7500萬元經費，預計2025年重新開館，台北市長蔣萬安表示，除了修復外觀，也將納入更多史料，讓民眾瞭解二二八事件的影響，未來規畫與其他國家人權館交流，讓歷史與人權價值更被重視。

北市於1996年選定台北放送局現址作為台北二二八紀念館，並於隔年開館，2020年成為直轄市定古蹟，將台灣廣播電臺放送亭納入古蹟保存範圍，此次工程修復內容包含放送局一樓扶手、二樓陽台欄杆、二樓演奏室及放送亭屋銅瓦，讓建物恢復日治時期樣貌。

蔣萬安表示，台北放送局於1945年改為台灣廣播公司，在二二八事件發生時，向台民眾報告事件處理情形，具有重要歷史意義，此次1年10個月的工程，是1997年開館後，最具規模的古蹟修復工程。

蔣萬安也說，二二八紀念館以介紹二二八事件為目的，透過常設展、特展，落實人權教育推廣，此次修復工程將投入7500萬元經費，除了修復外觀、硬體結構，也將納入更多史料，放置於常設展區，透過深化展覽，讓民眾瞭解二二八事件對歷史的影響，預計於2025年重新開館，期待完工後，將更多史料攤在陽光下。

蔣萬安提到，修復期間採閉館不休館方式，持續舉辦二二八事件教育推廣活動，以及史料文物、口述歷史等的彙整，也會繼續舉辦史蹟導覽、人權講座，並推動校園教育研習，辦理校園巡迴展覽，未來規畫與其他國家人權館所交流，讓歷史與人權價值獲得更多重視。

對於二二八紀念館修復後，將深化常設展，聚焦台北市狀況，文化局長蔡詩萍說明，北市除了支持學者跟家屬深入訪談收集材料，眼看耆老一一凋零，未來希望去發掘受難家屬二代、三代他們的心聲跟事件轉折的生活樣態，對當年事件怎麼看，努力開發新的口述資料。

文化局補充，台北放送局於1931年興建，由建築師栗山俊一設計，建物外觀結合西班牙屋瓦和中式的馬頭牆，一樓鑄鐵扶手和二樓支柱欄杆則有日式扇形花紋「青海波」樣式，使建物在西式架構中帶有濃厚東方建築趣味，放送亭上半部為日式塔式石燈籠造型，塔身為白色花崗岩砌成並印上放送局字樣等，具有時代指標性。