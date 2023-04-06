一名男網友表示，今午後在路上看到一名女子，穿黑色T-shirt配黑藍白漸層紗裙，整體搭配、顏色都像極了國際知名美妝品牌蘭蔻（Lancôme）的保養品「小黑瓶」的瓶身，將其拍下PO上網，意外引發逾7千名網友討論，當中不少正妹女網友秒懂他的梗，直呼「笑死！真的好像」。

原PO今（6）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，在路上看到一名女子，上身穿黑色T-shirt、下身搭配黑藍白漸層紗裙，遠看就像蘭蔻的明星商品「超未來肌因賦活露」的瓶身外觀。

由於「超未來肌因賦活露」的瓶身設計是黑色到藍白色的漸層設計，黑色占瓶身的2／3，又被不少女性愛用者簡稱為「小黑瓶」，因此原PO一看到女子的穿著忍不住聯想喊「是小黑瓶。」

圖文曝光短短1小時，吸引逾7千人關注，不少女網友秒懂笑翻，「這瓶很大罐可以用很久」、「行走的小黑瓶」、「整個秒懂，笑出來」、「看到這個今天要來去專櫃補貨了」、「笑死！這篇很優秀」、「真的好像喔」、「秒懂！我也有一瓶」、「這個女人一看立馬懂」、「不考慮找她代言蘭蔻嗎？」、「這篇是補貨文！全部正妹都出來了」。

也有人認為女子的裙子和Dior保養品「曠野之心」瓶身很像，「我投曠野之心一票」、「明明就是曠野之心」、「比較像曠野之心」、「漸層色跟Dior 的比較像」。