網路詐騙名目多，一名女網友分享，朋友剛滿24歲不到1個月，就慘被詐騙了500萬元，詐騙集團透過IG聯繫，分享加密貨幣投資賺錢的資訊，後來就會傳送假網站的連結，貿然點開就會交出錢包權限，接著就一步步掉入詐騙集團的陷阱裡面，本來還算有存款的「小富人」，如今卻直接負債400多萬，讓朋友決定將自身經驗分享出去，希望能夠警示大家，不要再有人受害。

一名女網友近日在Dcard上分享，朋友在剛滿24歲的時候被詐騙500萬，原本還算富裕的生活，如今直接負債400多萬，而且用的是虛擬貨幣的錢包，那些錢肯定是追不回來了，因此決定發文示警，讓受害者少一個是一個。

女網友表示，詐騙集團最初是透過IG來聯繫朋友，對方的帳號經營得很像是真的，因此朋友聊了以後也不疑有他，而詐騙集團會分享一些用加密貨幣投資賺錢的方式，接著就詢問朋友能否加Line好友，之後就會傳送一堆連結，要求朋友點入連結、下載App。

女網友指出，朋友點了對方給的網址，接著就看到畫面上出現「PARTICIPATE IN LIDO」，看到這個就代表一切都已經來不及了，因為詐騙集團已經藉由假網站獲取錢包的授權。而這些假網站做得非常逼真，語言有8種可選，上面參與者高達180幾萬人，甚至把正版的白皮書都拿出來用。之後詐騙集團會一步步教學怎麼入金、出金，甚至會誘導苦主去借錢或貸款，並且找各式各樣的理由要求再匯款。

女網友說，由於不斷被要求匯款及收取高額手續費，讓朋友開始懷疑可能遇到詐騙集團了，主動向對方對質以後，詐騙集團就會開始瞎掰，不僅會主動打電話聯繫，還會發身分證過來，只不過P圖P得很假就是了，同時也會編一堆很扯的藉口，然後打死都不承認自己是詐騙。

貼文引起網友討論，「為什麼會相信陌生人會帶你賺錢」、「原本只有100萬怎麼賠到500萬，詐騙都是利用別人的貪，沒錢就好好躺平就好了」、「這時候是不是該慶幸我連100萬都沒有」、「網路詐騙的方法真的好多好可怕」。

而詐騙集團看到原PO的貼文以後，竟然還私訊苦主，要求對方把文章刪除下架，並指責說「你這樣搞，我以後生意怎麼做？」從兩人的對話截圖中可見，原PO的朋友表明已經報警做筆錄，有任何問題就警察局見，如果調查之後真的是一場誤會，那他會另外發文道歉，但要刪文不可能。