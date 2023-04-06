蔡英文總統在美西時間5日上午會晤美國眾議院議長麥卡錫，立法院長游錫堃表示，感謝美國過去支持台灣民主化、捐贈疫苗給台灣，他非常樂見蔡總統與麥卡錫會面，代表台美關係漸入佳境，站在台灣國會的立場，也歡迎任何國家的議長能到台灣訪問。

游錫堃提及，過去民進黨組黨時，美國在台灣的民主化幫了很多忙；去年台灣疫情緊張時，美國也馬上援助400多萬劑的疫苗，非常感謝美國對台灣友善，在台灣出現困難時，美國常常挺身而出。

游錫堃指出，台灣總統與美國眾議院議長在美國會面這是過去所沒有的舉措，他非常高興看到這樣的情形，至於會面的詳細內容他還來不及看，待瞭解後才能發表更進一步的意見。

至於會不會期待麥卡錫能來台訪問，游錫堃說，站在國會的立場，歡迎任何國家的議長都能夠來台；媒體追問游是否會親自前往美國國會交流？游錫堃說，過去包括立法院前院長王金平、蘇嘉全都有去過美國國會，如果他有這個機會，也會把握。