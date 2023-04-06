桃園忠貞市場周邊交通亂，市府交通局將出手改善。（呂筱蟬攝）

桃園市忠貞市場集結滇緬泰異國文化特色，不僅是當地人採買的重要市集，也成為觀光客造訪景點，周邊雖然有多處停車場，但車輛停滿停等車輛回堵至龍東路上，不僅造成過路車輛動彈不得，假日時民眾採購人潮甚至排到馬路上造成交通混亂引發民怨。

桃園市議員舒翠玲表示，忠貞市場位處中壢、平鎮交界，是在地人重要採購的市場，近年來又成為觀光客指名造訪的景點，然而當地每條路都不寬，人多又逢假日人車非常難管控，主要停車場城市車旅出入口設計方向相反，造成停車場內動線交織，進而讓龍東路上車輛回堵，目前周邊道路也沒有看板資訊提供民眾參考周邊各停車場剩餘車位，只能無奈塞在大馬路上。

中壢區龍平里長李慶融則說，忠貞市場每到假日及節日人滿為患，雖然周邊有不少停車場，但車位明顯不足，希望相關單位能在市場外圍找腹地大一點的地方新闢停車場，不要全擠在龍東路或是市場周邊巷弄人車集中的熱區，不然民眾開車進入這些狹小道路及巷弄找車位或是停等，塞車問題仍然無法解決。他也說，忠貞市場周圍不是沒有地，而是土地並不是市府權責範圍，需要跨部會協調爭取進而規畫大一點的停車場。

桃園市交通局停車管理科長張聖杰回應，龍岡忠貞市場周邊共有龍岡停車場等6處公有停車場，提供459席汽車位及159席機車停車格，有關當地每逢假日交通混亂問題，因龍東路上有許多違規左轉進入龍文三街停車場的車輛，初步會將龍東路上道路防撞桿修復，而該處城市車旅停車場合約將於今年6月到期，將在停車場廠商重新招標時，請義交於假日或重要節日配合進行交管作業納入合約中，希望減輕車輛堵車問題。

他也說，在新廠商進駐該停車場後，也將要求於新合約執行時，重新調整汽車出入口，避免停車場內動線交織，至於外圍周邊停車場停車動態資訊面板設置，後續會再行研議。