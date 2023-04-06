由於利率快速上升，大型科技股經歷悲劇的一年後，有望迎來春天，知名對沖基金老虎環球創辦人、億萬富豪Chase Coleman表示，隨著科技公司擁抱包含人工智慧在內的新興技術，這些大型科技股看起來又是一個不錯的選擇。

綜合外媒報導，Chase Coleman傾向將資金分配在「FAANG」股票，包括Facebook母公司Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix及谷歌母公司Alphabet等大公司，其中Chase Coleman提到亞馬遜的賣家開始用ChatGPT來撰寫產品清單。

Chase Coleman的態度轉變也引起熱議，因為去年老虎環球對新創產業縮減高達230億美元（約新台幣7019億）的投資規模，如今也可能因此出現改變。

對於重新投資大型科技股，Chase Coleman表示，「從投資這些技術（人工智慧）的角度去考慮它，並持續關注這些公司是如何運用新興技術，這不會是一蹴可幾的，是漸進式的，要有耐心。」