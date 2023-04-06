大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，從去年開始買方大多觀望有一年之久，今年平均地權條例修正案通過後，內政部表示限制預售轉售不溯及既往，買方等不到拋售潮，3月分進場意願略有增加，但今年春節時間長，首季工作天數短，且市場缺乏刺激買方的利多消息，加上央行升息與否牽動房市神經，交易欲振乏力，故今年第一季買賣移轉棟數偏低。

縱然今年3月部分區域交易回暖，仍無法力挽狂瀾，桃園市3月移轉在桃園區有767棟、龜山區638棟，各區交易略有回籠，前幾年新案交易熱區也有交屋量，但前二個月的移轉量過低，顯示首季買氣不佳，桃園、台中、高雄在去年第一季買賣移轉棟數皆超過1萬棟，但今年第一季桃園8,190棟、台中9,870棟、高雄8,025棟，回不去萬棟大關，年減幅分別為27.8%、22.5%、22.3%，台南市雖然首季年減幅不到20%，但今年首季僅4,932棟。

郎美囡指出，從各行政區移轉棟數觀察，前幾年新案成交熱區有交屋量挹注，惟量體並不大，如台中市北屯區第一季共1,296棟，佔台中市整體13.1%，但西屯區及南屯區3月份買賣移轉棟數低於2月份，桃園市3月份以桃園區、中壢區及龜山區移轉棟數最多，不過跟去年單月可上看8百棟相比仍屬低點，也顯示房價未出現區域性鬆動，買方拉長猶豫期，成交量難見春暖花開。