正新輪胎表示，員工為公司創造業績，是公司寶貴的資產，他們全力安排，就算讓員工暫離生產線，花一點小時間來了解自己的身體狀況，這也是公司的責任。（吳建輝攝）

全球前十大輪胎廠彰化正新輪胎，創辦人夫婦26億元遺產稅挹注地方財政，讓大村鄉民連2年領到2000元春節禮金，成為地方美談，而正新輪胎美談還不只這樁，今天利用上班時間為台灣廠的4千多位員工進行C肝及肝功能篩檢，羨煞不少附近工廠員工。

政府為根除C型肝炎，鼓勵民眾到醫療院所篩檢，還祭出各項獎勵，C肝用藥在健保的支持下，過去動輒數十萬元的新口服藥都由健保給付，但民眾主動篩檢意願低，衛福部彰化醫院護肝團隊就與正新輪胎合作，在上班時間替員工免費篩檢C肝及肝功能。

正新輪胎大村鄉總廠共有 4000多名員工由彰化醫院護肝團隊的個管師、醫檢師等到廠區替員工抽血，再將檢體帶回醫院檢驗，因為員工數太多，還分成6個場次，今彰化醫院護肝團隊前往大村鄉總廠，為平日工作忙碌的員工抽血及衛教。

正新輪胎表示，員工為公司創造業績，是公司寶貴的資產，他們全力安排，就算讓員工暫離生產線，花一點小時間來了解自己的身體狀況，這也是公司的責任。

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示， C肝患者容易轉變為肝硬化或肝癌，早年治療效果不佳且副作用大，近年口服新藥療效佳且副作用低，只要確診慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可健保給付。

彰化醫院個管師洪雅琳說，只要年滿45至79歲民眾，國健署提供一次的C肝免費篩檢，彰化縣政府還發放設籍彰化縣的篩檢者100元禮券，而正新員工除了符合資格者免費篩，還可領100元禮券，45歲以下員工篩檢費用由彰化醫院吸收，希望將觸角延伸到更多角落。