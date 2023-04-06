女星小S憑藉幽默大膽的主持風格深受觀眾喜愛，也經常於社群平台中分享家庭日常，不過近日曬出一家人用餐畫面時，卻遭作家李文狠批「是小S吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了」並列出12點建議，如今李文再度挖出小S舊照，列出6點評論對方的餐桌禮儀「髒亂又不衛生」。

李文在今(6)日凌晨貼出小S在外用餐的舊照，文章開頭便指出「這次可不是在家裡用餐囉，也是行為人自己post出來的公開照片喔」接著列出六點批評，包括：西餐用完時刀叉應擺放的位置、皮包不應掛在椅子或放在椅背、就座後要馬上將餐巾紙還有餐巾布放到大腿上、不該將用過的餐巾紙放在食物或飲料旁等。

貼文曝光後，一名網友好奇詢問李文「為何較關注小S？」對此，她回應「沒有啊，因為很多人說他在自己家裡吃飯是他們家的事情，那我就證明給他看外面還是一樣德行啊」接著，她也點出，目前的問題不在於他們家的用餐習慣「其實真正的原因是太多人跟她的素養一樣，不願意學習不願意改進」加上作為公眾人物「特別是知名度這麼高的就要做一個好的示範」。

事實上，李文第一則貼文發出後，底下留言便出現兩種不同聲音，雖有不少人贊同李文的觀點認為吃要有吃相，但有人認為「在家陪家人怎麼放鬆怎麼來就好。不是每個家庭都書香門第，不要活得太累了」，而在小S的貼文下許多網友覺得這樣很真實「很自然的媽媽」、「做自己最美麗」，如今李文也再貼出舊照批評小S在外的用餐禮儀。