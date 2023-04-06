綜合澎湃等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室上午在北京舉行「權威部門話開局」系列主題記者會，王軍在會中表示，今年第一季住宿餐飲、文體娛樂、居民服務等接觸類服務業回升較為明顯，潛力較快釋放，銷售收入分別年增22.8%、13.7%和9.4%，較去年全年分別加快22.7%、17.6%和6.5%，已超過COVID-19疫情前2019年的水平。

此外，王軍指出，商品零售平穩較快恢復，銷售收入年增11.6%，較去年全年加快了3.4%。

他進一步表示，值得一提的是，住房消費呈現回暖跡象，房地產業1至2月銷售收入由負轉正，年增2.3%，較去年全年加快19.5%；3月增速進一步提升，年增17.9%。

快速發展的房地產產業一直是中國經濟成長的主要推動力，但近年在官方祭出監管措施以及COVID-19疫情等各種因素之下，房市低迷不振，進一步拖累經濟。

為了拚經濟、達到全年5%成長的預設目標，中國政府多管齊下，並陸續提出各種支持政策來振興房市。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120406