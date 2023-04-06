全電動露營車進駐苗栗縣。（謝明俊攝）

全電動露營車進駐苗栗縣，可省卻許多露營愛好者準備器材時間金錢。（謝明俊攝）

全電動露營車進駐苗栗縣，縣府文觀局長林彥甫（右）、工策會總幹事陳怡樺（左）親自體驗。（謝明俊攝）

國內露營風氣大盛，苗栗縣的好山好水更成了露營大縣，全縣共有270餘處露營場，縣府文觀局正全力推動露營場合法化。有業者看到商機所在，日前將租賃式全電動露營車正式引進苗栗縣，將以全電動無汙染的廂型露營車，來達到無痕露營的環保目標，文觀局長林彥甫希望透過環保無害的露營車，讓民眾更能親近大自然，不留下一絲汙染。

苗栗縣泰安鄉、南庄鄉擁有好山好水和潔淨空氣，在國內露營風氣開始興盛以來，泰安和南庄就成為愛好露營者的首選。依照觀光局統計，苗栗縣全縣約有270餘個露營場，其中泰安、南庄更占去8成以上，在當地的狹小鄉道路口常見密密麻麻的露營場標示牌，可見這些露營場受到市場歡迎程度。

交通部觀光局為了輔導露營場業者導向合法化，指由苗栗縣政府文觀局特別舉行了4場說明會，向縣內業者說明合化露營場的相關規範，雖然業者及地方反應並不熱烈，但是縣府持續努力溝通，來化解業者歧見，期望將國人喜愛的休憩露營，能導向正軌。

由於合法露營場建置設施限制甚多，所以對於許多喜愛露營卻不想花費太多經費時間來購置準備露營器材的民眾來說，能以簡便租賃方式租用露營車，成為市場需求呼聲，有業者看到這一塊民眾需求，特別以現有國產全電動廂型車為基礎，打造露營專用車，並以低於高價飯店的價格，向民眾推廣租用全電動露營車。

業者經與苗栗縣知名姜太公道場洽談合作，在道場試設露營場，並裝置充電椿供電動露營車使用，電動露營車後車廂經過改裝，可輕易拉開座椅成為臥床，附設的拉開式帳篷，可以在任何的露營場架設成為遮雨棚，不用忙了一頭大汗，有更多時間能輕鬆享受露營悠閒過程。