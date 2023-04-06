New Balance Fresh Foam X 880，3680元。（New Balance提供）

Nike Vaporfly 3預計將在本月登場。（NIKE提供）

疫後運動風氣推升，跑步可說是國民運動，光去年台北馬拉松，報名額度2萬8千人直接爆滿，完賽人數也是近十年來新高。想要讓運動更省力，自然裝備不能馬虎，據外部調查，超過5成人一年頂多買兩雙以內的運動鞋，近3成人願意將預算拉到3千元以上，相較往年提升至少6％，可見耐穿又實用的中高價位跑鞋潛藏不小購買力。

New Balance推出最新一代Fresh Foam X More v4，全面加強緩震性能提升舒適腳感，相較前一代增加80％的中底材料，同時提升6％能量回饋，而加寬設計的鞋底，提供全掌最優異緩震及穩定度，科技加工網眼鞋面提供重點包覆，透氣舒適，鞋底設計的弧度更是採4mm足高差設計，讓步伐轉換更流暢。

NIKE全新Nike Vaporfly 3鞋款以Nike Vaporfly 2為基礎，強調輕量化設計，以滿足長距離跑者續航力需求，包括更為平順的轉移、改善穩定性及增加能量回饋；另緩震配置保持不變，而中底的幾何形狀在前腳掌周圍呈凸起狀，配上具彈性泡綿，在腳部接觸地面的過程滿足舒適度。