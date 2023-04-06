42歲張先生（左二）5年前罹甲狀腺癌，經手術、原子碘治療，未料兩年前癌症復發，經醫建議採消融治療，隔天就正常上下班，一個月後腫瘤降到驗不到，腫瘤也明顯的縮小許多。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

身為家中經濟支柱的的張先生5年前他37歲時摸到右頸下有腫起的異物，經介紹到台中榮總檢查證實是甲狀腺癌，進而接受手術、原子碘治療，未料近兩年，甲狀腺癌復發，因不想再手術，經醫建議採消融治療，隔天就正常上下班，一個月後腫瘤指數降到驗不到，腫瘤明顯縮小。

張先生回憶，5年前摸到右頸下有腫塊，就醫一驗是癌症，影像檢查還不是一顆，是一整串好多顆，手術摘除從右頸下索骨處開到耳後，範圍相當大；術後也接受放射碘治療，只是沒想到兩年前追蹤卻發現癌指數飆高，就是又復發了，曾再次手術，但仍然腫瘤指數仍偏高，後經醫師建議，接受熱消融治療，腫瘤指數降到完全驗不到，效果很好。

台中榮總新陳代謝科醫師李宇璇指出，甲狀腺是人體新陳代謝器官，甲狀腺結節的盛行率約有50至70％，其中有5～7％的機率為甲狀腺癌，一般認甲狀腺癌是一種病程很慢、預後良好的癌症，臨床經驗也顯示大部分病人十年存活率超過九成，唯仍有30％的病人會出現頸部淋巴結的轉移，最常復發的位置為頸部。

李宇璇指出，甲狀腺消融治療是在超音波監測下將消融針置入病灶，用電流加熱的原理讓癌細胞受熱壞死，腫瘤會花幾個月的時間慢慢萎縮吸收，病人只需局部麻醉，傷口只有針孔大小，術後觀察半小時，沒有不適就可以回家、不須住院，目前甲狀腺消融已廣泛應用在甲狀腺的良性腫瘤治療，在治療甲狀腺癌也累積了相當多的臨床研究證據證實它的效果。

李宇璇強調，甲狀腺癌的治療是個人化的，對於復發患者，如腫瘤小於一公分且未有淋巴或遠端轉移、復發範圍只有局限在少量的淋巴結（小於5顆），或病人已多處轉移，無法以手術根除性治療，以及病人身體狀況無法動手術 或是不願意動手術時，都可評估採消融治療，而李先生在採消融治療後，一個月後腫瘤指數已經低到驗不到，超音波底下腫瘤也明顯的縮小很多。