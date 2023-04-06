內政部3月底盤點台61線以西土地，進行魚電共生開發規畫，雲林縣麥寮鄉有192公頃土地被納入，麥仔簝文化協會6日表示麥寮鄉有三分之二土地在台61線以西，愈來愈多土地被納入綠電用地，一味地發展綠能，卻沒有妥善的都市計畫整合六輕工業區周邊下游廠商，非常不利整體發展。

麥寮鄉因六輕工業區進駐持續發展，人口數從早年約3萬人一路成長，目前已接近5萬人，是雲林縣人口數第3的鄉鎮，地方認為必須擴大都市計畫以配合整體發展，但內政部卻將鄉內192公頃土地納入魚電共生開發規畫，引發議論。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，麥寮鄉位於台61線以西的土地占全鄉面積達三分之二，但政府部門卻一直朝農地種電、漁電共生、風電設置的方向開發，這些土地上有不少農地工廠，卻沒有完善的相關規畫，希望農委會在釋出低地利土地時，能提供麥寮地區發展另一個選擇。

吳明宜說，六輕工業區進駐後，下游廠商紛紛在工業區周邊設廠，但因缺乏相關規畫，一些廠商只能將工廠設於農漁用地，如今192公頃土地又被納入魚電共生開發規畫，更壓縮整體工業產業發展，政府應要協助地方進行都市計畫，解決六輕下游廠商的設廠問題，才能促進地方整體發展。