新竹43歲孫姓女子是腎臟病第3期患者，家族有多囊性腎病病史，去年腎絲球過濾率下降超過5單位，讓她非常害怕要洗腎，醫師協助她申請多囊腎病專案用藥，並順利核准，孫女服藥後續適應良好，腎功能的惡化也緩和下來，醫師提醒，規則追蹤、服藥，與醫師積極討論，留意自身臨床症狀，多囊腎病變並非完全束手無策。

新竹國泰腎臟科醫師李治中指出，根據統計，國人進入透析治療的原因中，以糖尿病為最多，占比近五成，然而，另一個不能輕忽的原因為多囊腎病變，占比5％。多囊腎病變主要為顯性基因遺傳，患者常見在30多歲時開始出現高血壓，40多歲腎功能開始出現紅字，50、60歲則進展到洗腎，腎功能惡化速度平均是常人的近5倍。

李治中說，不少患者雖然知道家人有多囊腎的病史，自己可能是高危險群，但因為並沒有典型腎功能不良如「泡水高貧倦（泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦）」等症狀，而疏於追蹤與治療，因不適而求診時，往往腎功能已經進展到晚期階段。

李治中語重心長的說，過去研究常建議多囊腎患者多喝水來延緩腎臟功能惡化，然而，新近一研究指出，多喝水對於多囊腎病變的效果可能微乎其微，不過還好，有一種特殊利尿劑（tolvaptan），經過大規模研究證明，能夠有效延緩多囊腎患者腎功能的惡化。

然而，這種藥所費不貲，1個月藥費將近3萬台幣，所幸，健保提供腎臟科醫師協助符合使用條件的患者專案申請，李治中照護的多位患者正在使用中，且適應良好。

李治中提醒，多囊腎病變並非完全束手無策，規則追蹤、服藥，與醫師積極討論，留意自身臨床症狀，是保腎護腎的不二法門。