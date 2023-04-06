受到市場需求疲弱拖累，企業營收不斷萎縮，而美國聯準會在本月再度宣布升息1碼，基準利率升高至4.75%到5%區間，是2007年金融海嘯前夕以來最高的利率。融資、借貸成本攀升至新高點的情形下，可見企業端嚴加控管財務支出，除了採購計畫延宕，同時間也執行人力精簡計畫，恐進一步影響商務機種出貨量。

另一方面，暌違三年後，今年5月底COMPUTEX又將再度登場，品牌計畫推出搭載NVIDIA GeForce 40系列中階、入門款機種．更為親民的入手價格，TrendForce認為此舉將擴大購置新顯卡的消費群，需求也隨之提升。同時，AI話題興起，主打高效能的電競、創作者機種亦備受矚目，即便屬於小眾利基型產品，仍可望成為消費市場的激勵因子。

TrendForce認為，即便下半年旺季促銷活動仍將為市場帶來正面影響，然而，疫後復甦遲滯，通膨影響消費級距擴大，企業縮減支出，恐將使得2023年全球筆電出貨量進一步下修，年衰退率收斂至13%。