東非狒狒案至今仍撲朔迷離，桃園地檢署下達封口令禁止桃園市農業局透露任何案情，藍營議員感嘆市長張善政上任百天政績全被狒狒之死掩蓋，更直指全國缺乏跨縣市圍捕野保動物的SOP，但農委會跟林務局至今還在裝死，民進黨只會政治操作，未真正關心民生議題。

農業局長陳冠義說，地方政府有地方政府職責，坦言過程有疏失，但也提到市府層級的人員都是捕抓貓狗或僅是維護保育類動物的工作，直言保育類、甚至具攻擊性的兇猛動物，都需由中央統籌，制定新的抓捕程序跟專業團隊，強調抓捕需要專業器具、布局跟演練，認為應該由農委會聯合台北市立動物園組成專業團隊指揮，用對的方式去捕抓，地方也會全力配合。

「陳吉仲至今還在裝傻！」桃園市議員凌濤說，目前針對跨縣市野生動物的移動跟脫逃，基於尊重生命的前提之下，各縣市農業局都沒有這項專業可以處理跟應對，面對全國跨縣市缺乏抓捕的標準作業程序，中央的主管機關農委會跟林務局還裝死到現在，只會政治操作，未真正關心檢討民眾議題。

凌濤說，桃園市政府官員追捕狒狒過程擺拍，他第一時間就要求張市府要負起責任，張善政也立即懲處，初步回應外界的要求。他也第一時間質疑六福村是不是要「殺狒滅口」，要求六福村要還全民一個交代，但農委會身為主管機關，更應站在中央高度主動站出來主導，而非置身事外。

「抓狒史無前例，不該由農業局獨自承擔！」無黨聯盟總召李家興說，桃園抓狒經驗跟人力都不足，卻倒楣要桃園獨自承擔，至今中央都沒有建立標準流程，「萬一下次老虎跑出來該怎麼辦？」

議員謝美英諷刺，一隻從隔壁鄰居脫逃的狒狒，又有一堆鄰居跑來指手畫腳，最後搞出人命就拍拍屁股走人，爛攤子全由桃園市政府來承擔，突顯中央對動物保護政策不堪一擊、禁不起檢驗，她強調，隔壁就是大型動物養殖園區，難保不會有其他保育類、攻擊性動物跑出來，中央應以此為鑑，把人民安全列為第一考量，建立案件SOP，而非讓桃市府承擔所有責任。

「狒狒事件中央給了什麼協助？」無黨籍議員張秀菊、楊進福和劉曾玉春也質疑，過去地方根本沒有相關圍捕經驗，中央也未給予圍捕保育人員完整的安全配套或具體協助，直指地方因缺乏經驗導致圍捕過程發生缺失，應列為前車之鑑，從中央到地方都要審慎思考，儘早研擬因應對策。

陳冠義說，第一時間求助林務局時，林務局是提供具獵捕經驗的獵人名單，桃園不希望傷害到狒狒，因此未與去除外來種團體聯繫。他也提到目前農業局、動保處僅有2人具獸醫背景，包括農務科長張瓊霙、動保處長王得吉，動保處另有25人出身獸醫職系。林務科長吳秀真也坦言，過去只有捕捉過小型野生動物，「具危險性的動物真的是第一次碰到！」

面對盧紀燁遭千夫所指，陳冠義也幫忙緩頰，直指盧紀燁真的展現專業，運用空拍機、熱顯像儀等科技輔助，確實順利縮小捕捉範圍，讓捕狒熱區從原本的1萬公頃縮小到500公頃，最後也追出狒狒行蹤成功捕獲。