時序已進入4月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享受財神眷顧的前4名星座，依序是巨蟹座、雙魚座、處女座、牡羊座，其中第1名的巨蟹座不僅事業可獲貴人幫助，讓業績屢創新高，更有望聲名大噪，可好好把握。

▍第四名：牡羊座

牡羊座在4月能感覺到滿滿的正能量，這對牡羊座的事業發展特別有利，並且與同事、老闆、客戶之間的溝通合作都可獲良好表現，讓業績能不斷屢創新高，錢財不斷流入口袋中。

▍第三名：處女座

處女座4月的事業運超級旺，能全力以赴完成手中的項目，帶來業績與應得的報酬，有機會在此時與新客戶訂下合作契約，獲得豐厚錢財，同時也能享受到工作上的成就感，非常幸運。

▍第二名：雙魚座

雙魚座在4月可獲得一筆意外之財，也許是業績獎金或繼承遺產等。同時他們會莫名對股市與金融走勢產生興趣，也能正確利用金錢進行投資，直覺非常準的他們可望在下半年快速累積財富，朝向財富自由。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座在4月事業可獲貴人幫助，特別是從事業務、從商者，有機會獲得異性晚輩的神救援，業績屢創新高，不僅有望聲名大噪，更有加薪、獎金等意想不到的好財運，讓他們在4月如魚得水，名利雙收。