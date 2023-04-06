鴻海創辦人郭台銘5日宣布爭取列入國民黨2024總統徵召民調，前監察院長王建煊認為，郭台銘現在不是國民黨員，如果無黨籍的郭可以被列為徵召候選人之一，希望國民黨也能將他納入徵召，看看黨員及支持者的意向究竟如何？

王建煊今（6）日在臉書表示，郭台銘現在不是國民黨員，而他雖然也不是國民黨，但曾經是，透露讀高中時就已加入國民黨，黨齡比很多人都長，甚至擔任經濟部次長、財政部部長及立法委員時也都是國民黨，對國民黨曾有汗馬功勞。

王建煊指出，後來離開國民黨，是因為李登輝搞黑金政治，他與媒體人趙少康等人乃才離開另組新黨，離開國民黨是希望國民黨，藉此能離開黑金政治，坦白說是為國民黨好，離開國民黨這些年，他的言與行，都是在幫助國民黨，每次投票全家都投國民黨。

王建煊直言，這次國民黨要以徵召方式，提名總統候選人，如果無黨籍的郭台銘可以被列為是徵召候選人之一，希望能把他一併列入進行民調，看看國民黨黨員及支持者的意向究竟如何？強調國家的進步與國民黨的發展，一切應以國家人民為念，擴大徵召範圍是可取的。