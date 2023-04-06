近日傳出南部地區的鳳梨生產過剩，高雄約有7成的鳳梨遭棄收，對此，高市府農業局長張清榮澄清，相關消息「並非事實」，是有生產品質較差的鳳梨，而產生遭棄收的個案，目前已經介入關心，後續將給予輔導。目前鳳梨價格約在每公斤20到23元間，市府也早有相關因應措施。

張清榮說明，高雄市鳳梨的產量大約佔全國13％，整體的種植面積大約900多公頃，以全國7000多公頃來說，高雄的種植面積不算多，對於有媒體報導7成鳳梨遭棄收的傳聞應該並非事實，目前價格上還是維持在1公斤20多元，在台北3個市場拍賣的價格上架約是30元，下架都還在14到15元左右，所以平均來說，目前鳳梨1公斤落在20元到22元左右。

張清榮指出，市府相當重視果農的福利與權利，陳其邁也指示農業局備妥因應措施，目前外銷訂單大約還有5000公噸，另外，他們也會啟動校園截切給學生做營養午餐，還有1000公斤加工計畫及全國所有大賣商通路都會經過加工廠商截切儘速供應。

高市府進一步說明，有消息傳出7成鳳梨遭棄收一事，相關單位有去了解狀況，發現是有農民生產的鳳梨品質較差，才發生棄收的案例，這屬於單一個案，目前市府已經介入了解詳細狀況，並將協助輔導。