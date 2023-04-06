中央普發現金6000元，花蓮縣萬榮鄉當地無郵局或ATM，由轄內3間派出所（分駐在）協助發放，今天開放領取首日，3所一早均湧入許多欲領取現金的民眾，不過現場秩序良好，未出現狀況發生。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

連假結束開工領錢嚕！中央普發現金6000元，花蓮縣萬榮鄉當地無郵局或ATM，上月20至25日開放民眾至3間派出所（分駐在）登記，今天開放領取，3所一早陸續湧入領取現金的民眾，不過現場秩序良好，未出現狀況發生。

中央普發6000元，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉因未設有郵局或ATM，開放民眾在上月20日至25日赴當地派出所登記，其中，花蓮縣警察局依過去發放振興5倍券模式，設籍於萬榮鄉的鄉民，如想在當地領取現金，開放萬榮、西林及紅葉等分駐（派出所）預訂登記。

負責萬榮鄉的鳳林警分局說，萬榮共有6個村、設籍鄉民逾6000人，其中西林村、見晴村民赴西林派出所登記，萬榮村及明利村於萬榮分駐所，馬遠村與紅葉村則是紅葉派出所，經統計，西林派出所共有667人登記，萬榮分駐所298人，紅葉派出所370人，共有1335人登記至派出所領取。

今起至19日止，每天上午8時至下午6時，開放登記的民眾至派出所領取6000元現金，鳳林分局西林派出所副所長張小慶說，開放首日，一早便有許多民眾帶著證件到所內排隊領取，上午共發放100多份，相當踴躍，所幸大家都很守秩序，未出現狀況發生。

家住西林村彭姓民眾說，今天除了領自己的6000元，也順便替媽媽、兒子一起領取，除了可拿來添購生活用品，也能購入一些換季的衣服，真的很開心。

另名紅葉村的陳姓民眾則說，這筆6000元要拿去繳牌照稅，雖然還要再額外多付1000多塊，但6000元確實能減輕一些負擔。

鳳林警分局則說，花蓮縣警局與分局已在發放現金前，妥適規畫預訂領取的動線，提供民眾較為方便的服務，針對普發現金過程將全程複式蒐證，全力協助萬榮鄉辦理全民共享普發現金發放事宜。