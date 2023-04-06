確定打進附加賽的湖人，今（6）日直接面對競爭對手快艇挑戰，哪支球隊獲勝便能暫時搶下西區第5的席位，快艇近期雖然少了保羅喬治（Paul George）助威，不過本場比賽由諾曼鮑威爾（Norman Powell）補上得分缺口，轟下全隊最高的27分，里歐納德（Kawhi Leonard）也有25分演出，雙雙幫助快艇以125比118擊退湖人，取得對戰的11連勝。

快艇休息3天迎來與湖人對戰，體能調節沒有太大問題，相反地湖人才剛從延長賽中擊敗爵士，立馬背靠背交手快艇，深知這是提高種子序的機會，詹姆斯（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）沒有選擇休兵，快艇開場則趁機打出23比11攻勢，其中面對老東家的韋斯布魯克（Russell Westbrook）開局火力全開，得到8分並送出2助攻。

湖人也轟出15比2的小高潮回應，取得1分反超，但這也是湖人整場比賽唯一領先的一次，快艇次節打出34比21單節得分，半場結束取得71比52領先，背靠背出賽似乎影響到湖人雙星的發揮，詹姆斯及戴維斯上半場合計只拿9分。

半場休息時間結束，湖人雙星正式甦醒，第三節團隊前19分當中斬獲17分，將雙方差距縮減為落後8分，但守不住鮑威爾狂轟猛炸，他連續得到10分，快艇重新以雙位數領先進入第4節，此後不再給湖人機會，快艇這次輪到海蘭德（Bones Hyland）發威，單節14分將湖人轟得暈頭轉向，儘管湖人詹姆斯轟下全場最高33分，無損快艇取得對陣同城老對手的11連勝，雖然同樣拿下42勝38負，但快艇以對戰同分區對手戰績較高（快艇8勝7負優於勇士6勝9負）的條件擠下勇士，成為西區第5，湖人則以1場勝差緊追在後。