縣長楊文科噴漆進行塗鴉儀式，宣告今年新竹縣「社團新幹線」再升級。（羅浚濱攝）

新竹縣「社團新幹線」再升級！縣長楊文科、知名青年塗鴉插畫家Kang及竹北高中動畫社同學6日用噴漆進行塗鴉儀式，宣布今年活動將融合流行街頭Hip Hop元素，為學生打造夜光舞台，廣邀桃竹苗優質社團參加「夜光派對」，8月舉辦跨縣市嘻哈饒舌創作行動。

楊文科指出，目前除六都之外，只有新竹縣有補助校園社團經費，最高2萬元，全縣校園社團超過560個，有近3萬人投身社團學習，加上教育局規畫的多元活動，讓學生有機會累積學習歷程，對未來就學就業都有很大幫助。

楊文科說，縣府不僅補助校園社團活動經費，更在第二運動場規畫青年社團據點「Young Space」，有專業練團室、練舞室及多功能教室等，3月開放校園社團申請，讓竹縣青年學子都能放心玩社團，展現自我。

教育局長楊郡慈表示，今年校園社團計畫再升級，將融合流行街頭Hip Hop元素，為校園學子提供更多元的資源及展現舞台。

新竹縣大專院校和高中職以嘻哈為主的社團有12個，與嘻哈相關的熱音、熱舞及韓研社等很多，「社團新幹線」4月15率先推出培力工作坊和社團見習活動，邀請專業講師教學指導，為學生打造夜光舞台。

5月規畫「明日勇氣號」的主題交流，帶領社團學生前往職業場域見學探索，希望同學從中發現自我潛能，建立情感認同，更能獲得學習歷程證明，有助未來發展。

7月規畫大型展演的「夜光派對」，廣邀桃竹苗優質社團參加，以客製化的互動主題交流聚會，讓參與學生從中發掘興趣，開發潛能。

8月舉辦跨縣市嘻哈饒舌創作行動，邀請專業嘻哈饒舌歌手指導參與的社團學生共同創作1首嘻哈饒舌歌曲。相關校園社團活動資訊，可上「新竹縣政府教育局青年事務科」Facebook 粉絲專頁查詢。