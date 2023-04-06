「空中英語教室」、「天韻合唱團」與「全民大劇團」合作，製作《The Journey of Love因愛啟程》，以音樂劇的方式呈現96歲美籍宣教士彭蒙惠的生命歷程，經歷2022年1月份台北場、10月台南場、11月花蓮場、2023年4月高雄場，各界好評不斷。96歲的彭蒙惠每場必現身舞台謝幕，並中氣十足地吹奏小喇叭感謝現場嘉賓，近期將在台中、台北演出最後巡演場。

彭蒙惠表示，「愛就是看見別人的需要。這齣音樂劇不是為了我，希望藉著音樂劇，有更多的朋友願意接受新生命的禮物，來領天國的護照，成為天國的子民。」

彭蒙惠（Doris Brougham）的中文名字是「蒙」主恩「惠」，英文名字的意思是「上帝的禮物」，而她也果真成為神祝福華人的管道，影響了千萬人的生命。12歲時，她與上帝約定到中國傳福音，立志成為宣教士。熱愛音樂卻放棄人人稱羨的紐約音樂學院全額獎學金；才20歲出頭就離別雙親，到烽火連天的中國，邊逃難邊傳教；國共戰爭之後，輾轉來到台灣花蓮偏鄉服務原住民；為留在台灣割捨論及婚嫁的感情，選擇一生未婚奉獻給上帝。來自美國西雅圖的她在台灣落腳，一待70年，用英語與音樂，祝福台灣、連結世界。

彭蒙惠回憶剛來台灣的時候，那時二戰後，資源、環境沒那麼好，很多美國顧問團，很多國際團來幫助台灣。她發現台灣人因為語言不通無法跟國際人士溝通，因此決心開始推廣英語教育，協助台灣社會與國際接軌。彭蒙惠表示，「我學習音樂及兒童教育，但看到台灣人需要英文，所以我就教台灣人英文。」

彭蒙惠創辦的「天韻合唱團」，是台灣第一支由基督徒組成的音樂團體，除了活躍在媒體，宣教足跡更遍及五大洲三十六個國家，積極的向各地華人傳福音，因此使全世界看見台灣。「天韻」所創作的歌曲，包括〈野地的花〉、〈風和愛〉、〈我要頌揚〉等，都成為當代華人教會傳唱最普及的詩歌。

彭蒙惠表示，「台灣退出聯合國時，我在台灣；921大地震我也在台灣，我就是台灣人。」彭蒙惠在台灣70年，心在台灣，也深愛台灣，她不只會說國語、還會一點台語及原住民語言。她關心台灣人，1951年她在花蓮帶兒童主日學，帶原民孩子讀經禱告、組兒童合唱團。1952年舉辦全台第一個青年福音夏令營，許多年輕人因此信主，後來更有許多人成為傳道人。1966年開始，彭蒙惠每年帶領「天韻合唱團」與「空中英語教室」以音樂與英語教學為媒介走入人群。直到現在，每年聖誕季節，空英和天韻仍巡迴全台各大城市舉辦聖誕音樂會，將聖誕節的平安、愛和盼望，散播到全台灣各地。

彭蒙惠表示，「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」她一生未婚奉獻給上帝，經常說：「我跟隨上帝帶領我走的路，看起來我捨棄了許多，可是，我得到的，卻是超過我所能想像的；我這一生不後悔。」

《The Journey of Love因愛啟程》音樂劇中部最後加演於4月8日至9日，在台中國家歌劇院大劇院舉辦，北部最後加演為4月15日至16日，在台北國父紀念館大會堂登場。