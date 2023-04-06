一名年約5歲男童日前在宜蘭某知名牧場餵梅花鹿時，拿地上碎石頭猛砸鹿，男童母親發現後氣得把人拖到一旁要求「當眾跪下」，並將一把石頭砸兒子說「這樣好玩嗎？被石頭丟好玩嗎？」目擊網友大讚該媽媽很帥「終於看到家長教育欠教育的小屁孩了」，但也有人認為下跪的方式不妥當。

該名網友在Dcard發文，他日前到宜蘭知名動物農場餵食梅花鹿，因為農場路面上有很多碎石頭，一名年約5、6歲的男童被發現不斷拿碎石頭往鹿身上砸，後來男童的母親發現直接把男童拖到一旁大吼「你幹嘛！你給我跪下！跪下」，接著拿一大把石頭往兒子身上砸。

該名母親發現兒子拿石頭砸梅花鹿後，暴怒也拿石頭砸兒子，說「這樣好玩嗎？被石頭丟好玩嗎？」兒子最後說不好玩，她回應「那你為什麼還拿石頭丟小動物？」原PO事後將此事分享，大讚該母親太帥了，標題稱「終於看到家長教育欠教育的小屁孩了」，其他網友也掀起不少討論。

其他網友留言「支持媽媽的教育方式，太讚了」、「我看到一半還以為媽媽要小孩跪著跟小鹿道歉」、「真的好讚，希望台灣多一點這種有在教育小孩的家長」不過也有網友認為讓孩子當眾下跪的方式不好，「保護動物要求小孩將心比心的行為很帥，但叫小孩當眾跪下完全是錯誤示範，這不是教育是羞辱」。