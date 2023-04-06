KitKat濃黑巧克力口味與宇治抹茶在台灣也買得到，限時購買再抽日本來回機票。（雀巢提供）

巧克力不只孩子喜歡，伴隨巧克力走向精品化，也讓一票大人拜服其苦甜滋味。根據KANTAR凱度調查，光從去年上半年回推一年數據，巧克力整體市場銷額年對年成長26％，消費者普及率達50％，意即每2位消費者就有1位買巧克力，購買力驚人，這也讓巧克力業者紛紛在品項上玩創意，設法挑逗民眾食慾。

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，今年以70％醇黑巧克力為核心，融入巧克力大師Sébastien Bauer的創新靈感，呈現六款全新可可特調飲品包含原味可可拿鐵、70％黑巧克力飲等，頂部均勻點綴著GODIVA手工巧克力刨花卷片，不僅可嘗到高品質可可的甘醇苦甜，入口即融的巧克力刨花卷片更為滿溢香氣的可可飲畫龍點睛。

雀巢KitKat巧克力是台灣人到日本旅遊的熱門伴手禮，這次首度將日本原裝KitKat直送台灣，精選日本KitKat 50週年最暢銷的經典口味「KitKat濃黑巧克力口味」與「KitKat宇治抹茶」，前者標榜以頂級黑巧克力搭配酥脆威化餅乾，香醇不膩；後者是使用100％日本京都宇治抹茶，飄散獨有的苦韻與茶香，帶來豐富層次感。日本原裝進口的「KitKat濃黑巧克力」盒裝即日起超商及全聯販售，5月2日前享任選二件 6 折；「KitKat濃黑巧克力」與「KitKat宇治抹茶」分享包將於4月7日起於全聯獨家販售。

另凡於 6月15日前於上述指定通路購買KitKat巧克力，登錄發票即有機會抽中日本來回機票（共兩名），更有通路加碼的日本人氣家電用品BALMUDA蒸氣烤麵包機、BRUNO美型智能氣炸鍋等多項好禮。