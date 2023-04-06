花旗(台灣)銀行商業金融事業群日前於台北舉辦「疫後經濟大未來暨供應鏈新思維論壇」，活動吸引超過百位貴賓參加，並邀請花旗經濟學家，幫助客戶了解疫情後的經濟觀察重點。展望2023年，美國升息戰線拉長、中國經濟重啟與地緣政治的影響，仍是左右世界經濟的三大議題。

花旗(台灣)商業金融協助1600多家隱形冠軍與優質台商企業客戶應對挑戰，拓展國際業務版圖。深耕在台超過半世紀，花旗在台灣為800多家跨國公司與100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務，是台灣最大的外商銀行。

花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱認為，企業需善用供應鏈的多元布局策略與數位平台，以有效管理、降低通貨膨脹和全球市場不確定性所帶來的風險，提高營運效率。她強調，隨著疫後經濟的需求和供給逐步復甦與調整，企業也需與時俱進，重新評估運營和現金流需求，調適並強化營運韌性，追求永續成長與發展。

參與論壇的花旗經濟學家提醒：美國通膨是疫後經濟的觀察重點；中國市場重啟與經濟成長計畫，則有待觀察；地緣政治的角力，持續影響企業在供應鏈的多元布局戰略，當中包含生產基地的選擇。舉例來說，烏俄戰爭未停，導致歐洲能源價格攀升、生產成本提高，推動歐洲企業，將生產基地由本地移轉到亞洲，東協國家，諸如越南、印度、馬來西亞、泰國與印尼，均受惠於此波趨勢。

台灣企業在佈局全球供應鏈，如何面對這些趨勢所帶來的挑戰，包含匯率變動？花旗觀察到，近期有越來越多的企業，開始思考是否建置第二個資金管理備援中心。

花旗(台灣)銀行財資與金融貿易事業群負責人程雯強調：「建置資金管理備援中心，需多方考量各層面的影響，例如：各市場稅務、法務與會計帳務的差異，及如何在既有銀行架構下，串接各地資金，靈活面對各種營運需求。」此外，她進一步指出，加強運用創新數位金融服務，也有助於企業因應經濟局勢變化，降低風險，讓營運更具彈性。

面對瞬息萬變的經濟趨勢，花旗的財資與金融貿易業務，透過現金管理、營運資金、流動性管理和貿易融資等服務，協助台灣企業布局供應鏈時，處理營運資金所帶來的壓力跟挑戰。

舉例來說，虛擬企業卡可應用於許多付款需求，例如數位廣告、雲端服務、國內外供應鏈、線上訂閱制服務與會議活動等；此外，企業虛擬卡付款當下，企業仍可保留現金部位在手，延長付款天期。遠期信用狀等銀行工具，則提供企業資金調度餘裕，收付更具彈性。

花旗也把貿易融資服務結合數位化與ESG趨勢：數位化平台可幫助企業大幅減少人工簽核與處理的作業流程；此外，花旗跟把金融產品與服務，串聯相關ESG指標，協助客戶邁向永續之路。