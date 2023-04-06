高雄市仁武區今天凌晨驚傳火警，高雄市消防局接獲民眾報案，指仁武區仁忠十街上1間鐵皮五金百貨倉庫發生火災，隨即出動17車43人前往搶救，雖然火警無人傷亡受困，但整個倉庫全被燒毀。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市仁武區今天凌晨驚傳火警，高雄市消防局接獲民眾報案，指仁武區仁忠十街上1間鐵皮五金百貨倉庫發生火災，隨即出動17車43人前往搶救，雖然火警無人傷亡受困，但整個倉庫全被燒毀。

警消接獲民眾報案，指仁武區仁忠十街上有間廠房起火燃燒，隨即派出5個分隊前往搶救，抵達現場後驚見一、二樓廠房全部陷入大火，立即用電鋸將一樓鐵門破壞，同時不斷射水，擔心大火竄出燒到旁邊及後方住家。

警消表示，現場為2層樓鐵皮倉庫，於1樓燃燒網拍貨物及傢俱，經消防人員奮勇搶救，火勢於2小時內撲滅，無人員受傷。

據悉，起火廠房是堆放3c產品，網路電商及物品的倉庫，火勢在40分鐘內獲得控制，現場燃燒面積約100平方公尺，幸無人受傷受困。

屋主經告知趕到現場，表示昨晚12點多下班時並未出現異狀，是鄰居半夜發現廠房起火通知他到來。

火警把整個倉庫燒毀，至於詳細起火原因及相關財損，則須待進一步調查釐清。