韓國水原市議會一行11人參訪團今（6）日參訪高市議會，高市議長康裕成率議員熱情接待。（柯宗緯翻攝）

今天韓國水原市議會參訪團由城市環境委員委員長趙美玉率隊，高市議會方面由議長康裕成（左）等人接待。（柯宗緯翻攝）

韓國水原市議會一行11人參訪團今（6）日參訪高市議會，高市議長康裕成率議員熱情接待，期許雙方透過城市外交，共同實踐減碳、淨零目標。巧合的是，兩市議員女性參政比例恰巧皆為38％，「神祕數字」也串起兩市情誼。

今天韓國水原市議會參訪團由城市環境委員委員長趙美玉率隊，偕同副委員長金京禮及7位委員參訪到訪高雄市議會，高市議會方面由議長康裕成、議員陳慧文、李雨庭、黃飛鳳、黃捷等及議會祕書長黃錦平等人相見歡。

其實，2017年9月康裕成就曾率團參加第54屆水原華城文化節，她回憶，當時走訪著名水原華城、華城行宮體驗朝鮮王朝傳統文化的深刻印象；同年10月水原市議會規畫經濟委員會白宗憲會長率團來台訪問，雙方從此締結友好關係，這次疫情解封後在高雄與水原市好友們再度會面，有著闊別重逢的欣喜。

值得一提的是，高雄市與水原市議會同為女性參政表率，高市議會65位議員中，女性議員占25位，水原市議會37位議員中，女性議員佔14位，女性參政比例恰巧皆為38％。康裕成也對此巧合感到親切，並為水原女力及高雄女力加油喝采。

趙美玉長期致力推動減碳計畫及碳中和教育，雙方也就減碳議題進行意見交流，康裕成提到，台灣規畫在2050年實現淨零排放目標，高雄透過循環經濟策略進行減碳，期許雙方持續交流綠能與環保政策，攜手達成淨零碳排目標。

趙美玉也感謝康議長的熱情款待，期待透過此次拜會為未來水原與高雄市議會奠定更多友好交流的契機，她也邀請康議長參加10月舉辦的「水原華城文化節」，親身感受水原的歷史人文和美食。