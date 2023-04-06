證券交易不只是股票買賣，永豐金證券以一般投資人也可以多元佈局、活化股票資產為目標，推出「投資不滅島」闖關活動，結合開戶、豐存股、台股／複委託交易、股票申購、借券、不限用途款項借貸等6大投資服務，只要登錄投資不滅島，就開始累積闖關任務，讓投資人在遊戲中領略多元理財工具，活化股票投資。

永豐金證券指出，推動財富管理及數位金融服務，股票不再只是單純的買賣交易，舉例來說，台股及複委託存股族快速成長，許多投資人執行中長期的理財計畫，在豐存股二年來累積了一些股數，這類打算長抱短期不賣的股票，可以透過借券等工具再活化創造收益與投資機會。

借券可分為出借股票跟借入股票，而投資人最易上手的是將手中整股的股票出借，並約定想要出借的張數跟利率，返還時即可獲取出借期間的利息，而股票出借期間若遇除權息，則股東權益不受影響，股利股息仍可正常領取，存股族只要存股累積到整股（一千股）後，借券出去是可採用的活化股票方案。

永豐金證券指出，另一項能夠有效利用庫存的服務是不限用途款項借貸，相較銀行更為便利，信貸需經徵信流程，而不限用途是將股票視為擔保品來借款，目前提供的服務免開辦費、快速取得資金最快2.5小時即撥款、不限制資金用途，目前申請流程已全面線上化；但提醒投資人與融資一樣仍須注意維持率。

為了讓投資人能快速且生動有趣的領略這些多元服務，永豐金證券整合主要理財服務平台及服務，推出「投資不滅島」闖關活動，以故事帶動投資，包括開戶、交易、存股、借券開戶、不限用途款項借貸共計10道任務關卡，投資人只要進入官網登錄活動，以大戶投App或豐存股執行各種交易服務，系統會自動計算個人任務進度，靈活搭配各項任務，找到屬於自己的「理財連續技」。